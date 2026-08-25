Il futuro di Fikayo Tomori resta ancora da definire. Il difensore inglese è tra i giocatori che il Milan considera in uscita e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato all’Aston Villa. Tuttavia, la pista inglese non sarebbe al momento così avanzata come potrebbe sembrare.

A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato la situazione del centrale rossonero e i contatti avvenuti tra le due società.

Tomori-Aston Villa, nessuna trattativa avanzata

“Il nome di Tomori in orbita Aston Villa è uscito nei discorsi tra Cardinale e il presidente dell’Aston Villa che sono due grandi amici”.

Il riferimento è ai rapporti tra Gerry Cardinale e la proprietà del club inglese, all'interno dei quali sarebbe stato affrontato anche il tema dei giocatori in uscita dal Milan. Nonostante questo contatto, però, Tomori non sarebbe attualmente vicino all'Aston Villa.

Romano ha infatti sottolineato: “In questo momento Tomori non è vicino all’Aston Villa, non è una priorità, non c’è nulla di avanzato, di concreto”.

Il Milan cerca una soluzione per il difensore

Il Milan continua quindi a lavorare per trovare una nuova sistemazione a Tomori, ormai fuori dal progetto tecnico rossonero. Il centrale inglese è stato inserito nella lista dei possibili partenti e la società di via Aldo Rossi valuta eventuali proposte.

“Su Tomori resta un Milan alla ricerca di soluzioni”, ha spiegato Romano.

Ordóñez è la priorità del Villa

Il club inglese starebbe infatti concentrando i propri sforzi su Joel Ordóñez, difensore del Club Brugge. “L’Aston Villa dà priorità ad Ordóñez, difensore del Club Brugge”.

Solo nel caso in cui l'operazione per il centrale del club belga dovesse saltare, il nome di Tomori potrebbe eventualmente tornare d'attualità.

“Se non dovesse chiudersi questa operazione, vedremo, ma oggi il Villa sta lavorando su quello”.

La situazione resta quindi da monitorare: Tomori è sul mercato, ma al momento non esiste una trattativa concreta con l'Aston Villa.