Christopher Nkunku è sempre più vicino a salutare definitivamente il Milan. Il trequartista francese ha infatti completato le visite mediche di rito con il Lipsia e, a questo punto, resta soltanto l'annuncio ufficiale del suo ritorno in Germania.

Dopo una sola stagione in rossonero, l'ex Chelsea è quindi pronto a ripartire dal club che lo aveva consacrato ai massimi livelli prima del trasferimento in Premier League.

Nkunku torna al Lipsia

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Nkunku ha superato gli ultimi controlli medici e si appresta a diventare nuovamente un giocatore del Lipsia. Il francese aveva già vestito la maglia del club tedesco dal 2019 al 2023, vivendo proprio in Germania una delle fasi più importanti della sua carriera.

L'operazione permetterà al Milan di liberarsi di un giocatore ormai fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim e, allo stesso tempo, di alleggerire il monte ingaggi in vista degli ultimi giorni di mercato.

La formula dell’operazione

Nkunku si trasferirà al Lipsia con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro, mentre il diritto di riscatto è stato fissato a 28 milioni. L'operazione potrebbe quindi raggiungere complessivamente i 32 milioni di euro qualora il club tedesco decidesse di acquistare a titolo definitivo il giocatore.

Per Nkunku si chiude così dopo una sola stagione l'esperienza con il Milan, terminata con 35 presenze, 8 gol e 3 assist. Ora manca soltanto il comunicato ufficiale per sancire il suo ritorno al Lipsia.