Calciomercato Milan, colpi rimandati: ecco tutte le 20 idee per gennaio!

Calciomercato Milan, colpi rimandati a gennaio: ecco tutti i nomi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La sessione di calciomercato estiva si è ormai conclusa, ma al Milan manca ancora qualcosa. La rosa rossonera aveva bisogno di essere puntellata in vari reparti e non tutte le lacune sono state colmate. Tra gli obiettivi ancora caldi e le trattative lasciate in stand-by, sono moltissimi i nomi ancora in orbita Milan. I rossoneri potrebbero ancora intervenire sul centrocampo, a caccia di quel quarto mediano di livello che alla fine non è arrivato. Ovviamente anche in difesa e occhio pure all’attacco, che oggi vede soltanto il giovanissimo Colombo come alternativa a Ibrahimovic. Ecco dunque tutte le idee dei rossoneri per il mercato di gennaio >>>VAI ALLA LISTA