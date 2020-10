Calciomercato Milan, colpo a gennaio: “Sì, Maldini è molto interessato!”

Calciomercato Milan, annuncio sul colpo di gennaio: “Rossoneri molto interessati”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’ultimo calciomercato del Milan si è concluso senza colpi dell’ultim’ora, nonostante le tante ipotesi caldeggiate agli sgoccioli della sessione. I rossoneri hanno concluso una campagna acquisti più che positiva, ma comunque deficitaria, che ha lasciato lacune in più di una zona del campo. In particolare, a soffrire è la difesa, che aveva – e ha ancora – bisogno di un rinforzo di livello. Stando a quanto riferito da Tuttosport, i dirigenti rossoneri avrebbero già avuto l’ok di Elliott a lavorare per l’acquisto di un difensore centrale. Arrivano novità anche sui possibili obiettivi del Milan per quel ruolo, che oggi sembrano sempre più chiari.

Ai microfoni di TMW, il giornalista Fabrizio Biasin ha rivelato alcune novità sul calciomercato del Milan. Biasin ha svelato il contenuto di una conversazione con Carlo Pellegatti, storico cronista di fede rossonera e sempre vicinissimo alle questioni di Casa Milan: “Carlo Pellegatti mi informa che il Diavolo è ancora molto interessato a Simakan dello Strasburgo, acquisto sfumato nell’ultimo giorno di mercato per mancanza di alternative del club francese, che non sapeva con chi rimpiazzarlo”.

L'ultimo giorno di calciomercato sarebbe dovuto essere il giorno di Mohamed Simakan, centrale classe 2000 su cui pare che il Milana abbia deciso di puntare con decisione. Se queste ultime indiscrezioni si rivelassero veritiere, avremmo la dimostrazione del fatto che il nome di Simakan non sarebbe stato un ripiego dell'ultima ora, bensì un obiettivo concreto e ponderato della dirigenza. A questo punto è molto probabile che il Milan farà un nuovo tentativo per Simakan a gennaio, magari sfruttando i prossimi mesi per portare a termine la trattativa con calma, permettendo allo Strasburgo di trovare un sostituto.