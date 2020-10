News Milan – Pessime notizie, batosta per il derby: ormai sembra sicuro

News Milan, preoccupazione in casa rossonera: ecco le possibili soluzioni

MILAN NEWS – Brutte notizie in casa Milan che, con ogni probabilità, per il derby dovrà fare a meno di Ante Rebic. Il croato si sottoporrà ad una visita di controllo che darà il responso definitivo, ma le sensazioni non sono positive. I tempi di recupero sono ancora dubbi e il derby è alle porte. Pioli comunque continua ad essere ottimista. Non sarà affatto semplice riuscire a vedere Rebic in campo dal primo minuto. Il tecnico rossonero aspetta con ansia l’esito della visita di controllo ma nel frattempo ha già in mente due possibili alternative.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, con Rebic out, è probabile che il tecnico emiliano decida di puntare su Samu Castillejo. Il ragazzo è in ottima forma e sarebbe una grande occasione per dimostrare alla squadra che merita una maglia da titolare. Qualora dovesse essere questa la scelta definitiva, è altrettanto probabile che Saelemaekers sia spostato sull’out di sinistra. In questo modo Pioli adotterebbe uno stile di gioco più difensivo, coprendosi maggiormente e potendo meglio contrastare i rapidi contropiedi avversari. Questa ad oggi pare essere la scelta più probabile, ma non è detto che Pioli non decida di scendere in campo con l’effetto sorpresa.

In tal caso niente Castillejo e la scelta potrebbe ricadere su altri due calciatori di gran lunga più offensivi. Stiamo parlando di Rafael Leao e Brahim Diaz. Qualora Pioli decidesse di puntare su questa opzione, il ballottaggio sarebbe davvero arduo e molto probabilmente scopriremmo la scelta del tecnico soltanto il giorno stesso della stracittadina. Sicuramente vedremo dal primo minuto Calhanoglu e Ibrahimović . Sarà molto più difficile (quasi impossibile) riuscire a vedere in campo dal primo minuto il neo acquisto Hauge.