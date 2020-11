Calciomercato Milan – Che affare a gennaio: “Maldini prende un campione!”

Calciomercato Milan – Maldini pronto a far sognare i tifosi, un grande campione nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –E’ il Milan dei giovani. Per assicurarsi un futuro luminoso i rossoneri hanno messo le mani su molti talenti, alcuni dei quali sono già esplosi, come Theo Hernandez. Altri invece arrivano dalle giovanili e il loro rendimento conferma ancora una volta l’ottimo lavoro della cantera del Diavolo. Gabbia e Pobega sono due ottimi esempi, ma si potrebbe fare benissimo lo steso discorso per Donnarumma. Non ci sono però solo i giovani a fare grande la squadra di Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic certo, ma anche Simon Kjaer. Nonostante questo però la dirigenza vuole aggiungere un innesto in difesa, un colpo in grado di dare ancora maggiore spessore ed esperienza a tutta la squadra.

Il Daily Mail infatti ha rivelato come il Milan sia sulle tracce di uno dei migliori difensori d’Europa, con un palmares da leggenda: una coppa d’Inghilterra, 5 supercoppa di Germania, 8 campionati tedeschi, 5 coppe di Germania, 2 Champions League, 2 supercoppe Uefa, 1 Coppa del Mondo per Club, 1 Coppa del Mondo con la sua nazionale. Stiamo parlando di Jerome Boateng. Difensore in forza la Bayern Monaco, ma che non rinnoverà il suo contratto con la squadra bavarese e in estate sarà libero di scegliere la nuova tappa della sua carriera. Maldini e Massara sperano che sia in rossonero.

Colpo per gennaio? Difficile dirlo ora, sicuramente la squadra di Flick vorrà un indennizzo per la partenza del giocatore. In questo caso il Diavolo dovrà decidere se spendere subito oppure prendere il giocatore gratis al termine della stagione. In ogni caso ogni mossa è legata a due importanti fattori. Il primo è senza ombra di dubbio convincere Boanteng della bontà del progetto del Milan, il secondo è la qualificazione alla prossima Champions League. Arsenal, Tottenham e Chelsea sono alla finestra, vorrebbero prenderlo anche loro a parametro zero. Maldini e Massara però potrebbero contare su un alleato inaspettato. Il fratello di Jerome, Kevin–Prince ex calciatore del Milan è rimasto tifoso rossonero e potrebbe aiutare nell’opera di convincimento. E mentre i rossoneri puntano su Boateng, Maldini prepara un clamoroso mercato di gennaio. Ecco i grandi colpi, con il budget di Elliott, per un Milan da Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA