Gerry Cardinale sarà presente domani sera allo stadio per la partita Udinese-Milan, e poi rimarrà a Milano fino al derby del 31 ottobre

arriverà domani sera a Udine per il confronto tra il suo. A differenza delle sue visite precedenti, il presidente rossonero non partirà immediatamente dopo la partita, ma trascorrerà una settimana a Milano, così potrà assistere sia al match infrasettimanale di mercoledì contro il Bologna, sia al derby condi sabato 31 ottobre.

Questa mattina, La Gazzetta dello Sport ha riportato che ci saranno anche impegni non direttamente legati all’aspetto sportivo, come l’assemblea dei soci che si terrà giovedì. Nello stesso giorno avrà luogo anche la presentazione del progetto per il nuovo San Siro, che si svolgerà nella sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano. È possibile che la sua presenza a Milano rappresenti anche un'opportunità per accelerare in modo decisivo l'arrivo di Markus Krosche come nuovo responsabile dell'area sportiva del club di via Aldo Rossi.