Il Milan sta proseguendo i colloqui per Markus Krosche. A gennaio è necessario completare la squadra con almeno tre aggiustamenti

Ilsi è sicuramente distinto come uno dei club più attivi e investitori durante il mercato estivo, ma è evidente a tutti che rimangono delle mancanze nella formazione rossonera che la società di via Aldo Rossi dovrà tentare di risolvere a gennaio. Tuttavia, prima di finalizzare la squadra, il Diavolo intende concludere l'ingresso del nuovo Direttore Sportivo, ovvero

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, molti si aspettavano che, dopo essere stato esonerato dal suo ruolo all'Eintracht Francoforte, sarebbe stata solo una questione di pochi giorni, mentre in realtà ci vorrà ancora del tempo. Ci sono due motivi: il primo è che il tedesco ha un contratto fino al 2028, quindi sarà necessario pagare una clausola per liberarlo. Inoltre, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, Krosche desidererebbe prendersi una breve pausa dopo cinque anni molto impegnativi all'Eintracht. Tuttavia, il Milan ha urgenza e mira a finalizzare il suo ingaggio il prima possibile, in quanto è necessario pianificare e organizzare il mercato di gennaio.

Gli obiettivi di Gennaio

Le priorità del Diavolo saranno principalmente tre: è noto da tempo che i rossoneri devono rinforzare la difesa e il nome didello Sporting Lisbona rimane in cima alla lista. Tuttavia, ci sono anche altri nomi sotto esame, come ad esempio quello di, difensore classe 2008 del Borussia Dortmund. Anche un nuovo acquisto è necessario sugli esterni, ma è ancora da chiarire se si agirà a destra o a sinistra e se si prenderà un terzino per la difesa a quattro o un giocatore in grado di coprire tutta la fascia. La decisione dipenderà dal modulo di gioco con cuideciderà di proseguire con maggiore costanza. L'ultimo obiettivo del Milan per gennaio sarà un sostituto di Gonçalo Ramos, poichésembra non essere ancora pronto.