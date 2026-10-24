Domani sera a Udine, Ruben Amorim manterrà il 4-4-1-1, ma rispetto all'Europa League diversi titolari torneranno a partire dal primo minuto

Dopo la pesante sconfitta in Europa League contro il, il Milan è chiamato a reagire immediatamente perché domani è già in programma un match da vincere a ogni costo, cioè quello in trasferta contro l'Udinese. In vista di questo incontro,, secondo le informazioni di Sky, dovrebbe riconfermare il 4-4-1-1 utilizzato in Inghilterra, con diversi titolari che rientreranno dal primo minuto.

Di fronte a Mike Maignan, si schiereranno Mario Gila, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic e Pervis Estupinan. A centrocampo ci saranno Omari Hutchinson a destra e Diego Moreira a sinistra, mentre i due giocatori centrali saranno Luka Modric e Adrien Rabiot. In attacco, buone notizie per Gonçalo Ramos che ha recuperato dal problema al polpaccio che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Bournemouth e domani a Udine partirà regolarmente titolare. Dietro di lui giocherà Christian Pulisic.