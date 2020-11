Calciomercato Milan – Svelata la lista di Maldini: 15 nomi per un mercato da urlo

Calciomercato Milan – Quindici nomi nella lista per gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sarà un mercato di gennaio molto caldo in casa rossonera. Il Milan, dopo un ottimo inizio di stagione, ora può puntare con forza a un posto in Champions League. I rossoneri, però, dovranno inevitabilmente rinforzarsi. Servono un colpo per reparto e Maldini lo sa, per questo ha una lista di quindici giocatori nel mirino. In casa rossonera c’è bisogno di un difensore centrale, da aggiungere alle rotazioni con Romagoli e Kjaer, considerando Gabbia come una semplice alternativa. A gennaio con ogni probabilità partirà Musacchio, così come probabilmente partirà anche Leo Duarte ormai fuori dal progetto tecnico. A centrocampo manca un centrocampista leggermente più offensivo, che possa aggiungersi a Bennacer, Kessié e Tonali. Il posto con ogni probabilità lo lascerà Krunic, in uscita a gennaio e utilizzato solamente in Europa League. L’ultimo colpo necessario è in attacco, lì dove serve decisamente un vice-Ibra. Questi sono i quindici nomi nella lista di Maldini: >>>VAI ALLA LISTA