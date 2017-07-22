MILANO - Nella partita di oggi tra Bayern Monaco e Milan finita 0-4, Patrick Cutrone ha siglato ben due gol e nelle dichiarazioni post partita esprime tutta la sua gioia: "Abbiamo attaccato dall'inizio fino al 90esimo minuto. Aumenta il livello di autostima, testa al Craiova ora. È una giornata che non dimenticherò mai: sul primo gol non ci credevo nemmeno io di aver segnato, mentre il secondo abbiamo fatto una bellissima azione corale. Futuro? Spero di rimanere al Milan". Intanto Biglia prende la 21...

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