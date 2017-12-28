Donadoni su Verdi: "Arriverà a valere 50 milioni"
Il giudizio del tecnico del Bologna
Il giudizio del tecnico del Bologna
Il numero uno degli andalusi annuncia così il neo tecnico
L'attaccante svedese vittima di una ricaduta al ginocchio destro infortunato lo scorso aprile
Il centrocampista del Celta Vigo non ha convinto la società che potrebbero cederlo
Il Milan ha diritto al 20% della rivendita del calciatore
L'esterno spagnolo è finito nel mirino dei partenopei, l'eventuale arrivo di Coutinho potrebbe sbloccare la trattativa
L'a.d. rossonero volerà in Oriente per vedere i progressi di Milan China e incontrerà L'Highbridge
L'analisi post gara del terzino svizzero
Le dure parole del tecnico della Fiorentina
Le parole del tecnico rossonero
Le parole del tecnico del Milan dopo la gara contro la Fiorentina
L'analisi del corrispondente Sky
Il difensore centrale è finito nel mirino di due club
L'analisi dello storico avvocato dell'era Berlusconi
Le parole dell'ex milanista
Da Ranieri a De Rossi, oltre a Payet e Cantona, quando il calcio fa ridere: ecco le 10 frasi più esilaranti
Le parole dell'ex ct della Nazionale
Le dichiarazioni dell'ex milanista
L'ex attaccante della Roma e della Nazionale italiana Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di Radio Radio
Il terzino non partirà per Firenze con i compagni, il croato oggi farà un provino
In diretta su 'TMWRadio', è intervenuto Giampiero Maini, ex giocatore di Roma e Milan.
Le parole dell'ex tecnico rilasciate alla Gazzetta dello Sport
Al Globe Soccer di Dubai, Francesco Totti a tutto tondo ai microfoni di Sky Sport 24.
Le parole del responsabile settore giovanile
Il commento del giornalista
Le dichiarazioni del portiere rossonero
Le parole dell'allenatore sui rossoneri
Le parole dell'ex amministratore delegato rossonero
Il commento su Instagram del portiere rossonero
Le parole dell'agente del difensore