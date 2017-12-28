Il Milanista

archivio2017

Ibrahimovic

Ibrahimovic, nuovo stop: un mese out

R. I. Milanista

L'attaccante svedese vittima di una ricaduta al ginocchio destro infortunato lo scorso aprile

Calciomercato Milan: la società rossonera dovrà intervenire in difesa

Dalla Spagna: Milan su Emre Mor

R. I. Milanista

Il centrocampista del Celta Vigo non ha convinto la società che potrebbero cederlo

Deulofeu ex milan

Ex Milan: il Napoli fa sul serio per Deulofeu

R. I. Milanista

L'esterno spagnolo è finito nel mirino dei partenopei, l'eventuale arrivo di Coutinho potrebbe sbloccare la trattativa

Han Li con Marco Fassone.

Il 2018 di Fassone inizia in Cina

R. I. Milanista

L'a.d. rossonero volerà in Oriente per vedere i progressi di Milan China e incontrerà L'Highbridge