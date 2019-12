Nuovo allenatore? Ecco cosa potrebbe succedere veramente – Milan News

MILAN NEWS – La stagione finora assolutamente negativa del Milan deve portare a delle riflessioni in casa rossonera. Non ci sono dubbi: più di qualcosa di sbagliato nella programmazione e nella costruzione della squadra c’è stato. E in futuro – ovviamente – non dovranno ripetersi errori già fatti nel recente passato. Affidare la panchina del Milan a Marco Giampaolo, ad esempio, si è rivelata una scelta assolutamente azzardata e sbagliata, visto che non ha portato neanche lontanamente ai risultati sperati. Ora c’è Pioli: va un po’ meglio, ma il cambio di marcia definitivo non c’è stato. Ecco perché in casa rossonera molte valutazioni dovranno essere fatte non solo sul mercato, ma anche sulla guida tecnica della squadra. E, in effetti, in queste ore sono circolate grosse indiscrezioni proprio su questo argomento. Facciamo dunque chiarezza su ciò che potrebbe davvero succedere nel prossimo futuro.

In Germania la Bild ha lanciato la bomba secondo cui il Milan avrebbe contattato Ralf Rangnick per offrirgli il doppio incarico di allenatore e direttore sportivo in vista del prossimo anno. La notizia ha ovviamente suscitato parecchio interesse e scalpore, ma è stata prontamente rispedita al mittente: stando a quanto riferito infatti da TMW, da ambienti vicini al Milan arrivano solo nette smentite. Questa prima ipotesi dunque è – salvo sorprese – scartata. La seconda opzione è e rimane Pioli. La società è stata chiara: ha puntato su di lui e non vuole pensare a stravolgimenti in questo momento. Ma c'è un ma, come sempre. E questo ma ci porta alla terza opzione. Se Pioli infatti non dovesse riuscire a riportare in Europa il Milan, allora le carte in tavola cambierebbero eccome e la sua posizione tornerebbe fortemente in discussione. Le prossime settimane saranno fondamentali in questo senso ma come vi sarete accorti, in pentola bolle qualcosa di grosso.