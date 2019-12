Mercato, uno schiaffo da 400 milioni di euro: ora il ribaltone! – Milan News

In casa rossonera non arrivano segnali troppo incoraggianti. Per questo, serve un cambio di rotta pesante. Anzi, pesantissimo. Il sito web calciomercato.com ha svelato delle cifre che non solo fanno riflettere ma che per certi versi, fanno anche molto male. Stando a quanto riferito dal sito web in questione, il Milan con il cambio delle due proprietà, avrebbe speso oltre 400 milioni di euro sul mercato senza ottenere però – e questo non è un segreto – praticamente nessun risultato oggettivo. Anzi, c’è stato – scrive sempre lo stesso sito – un decremento del fatturato e una serie di fallimenti sportivi che sono sotto gli occhi di tutti. Il Milan non ha più partecipato alla Champions League e in compenso, il monte ingaggi è schizzato a 115 milioni di euro all’anno. Qualcosa che fa riflettere, se ad esempio, si guarda all’Atalanta che ha portato “a casa” risultati molto diversi, spendendo ovviamente molto meno. Ecco il motivo per cui forse, adesso, c’è bisogno più che mai di un cambio di passo. Di un ribaltone totale. Sopratutto dal mercato.

Qualcosa è stato sbagliato, questo sembra evidente. E se le colpe e le ragioni vanno divise, ora la responsabilità sui prossimi acquisti non potrà che essere di una dirigenza che dovrà risolvere una situazione troppo difficile, complessa e deprimente per essere vera. Al di là di ogni allenatore, in mezzo al campo, serve il salto di qualità. Che questo si chiami Ibrahimovic o Diaz, poco importa. Di sicuro c’è che sul mercato va fatto qualcosa di più di quello che i tifosi rossoneri hanno visto fino ad ora. E proprio parlando di mercato del Milan, attenzione: “Colpo vicinissimo” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA