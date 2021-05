Milan, Theo Hernandez: “Abbiamo giocato una grande partita”

Le parole del terzino sinistro rossonero.

MILANO - Questa sera Theo Hernandez ha ritrovato il gol (il quinto della sua stagione), realizzando la rete del 2-0 contro il Benevento. Il terzino sinistro del Milan, al termine del match, è stato intervistato dai microfoni di DAZN: "Abbiamo giocato una gran partita, sono molto contento per questi tre punti e per il gol segnato. Stiamo crescendo. Mancano quattro partite fondamentali, il nostro obiettivo è quello di arrivare in Champions League. A volte non siamo stati brillantissimi e siamo parsi un po' stanchi, ma abbiamo tantissima voglia di raggiungere l'obiettivo. Sono felice per il gol, ma la cosa più importante è che il gruppo abbia ritrovato la vittoria. Ora andiamo avanti così e pensiamo alla prossima partita".