Il Milan riparte per la Champions: 2-0 al Benevento, palla ora alle altre

Il Milan torna in campo e lo fa contro il Benevento dopo due sconfitte di fila, mai accaduto prima d'ora in questo campionato.

Redazione Il Milanista

MILANO - Terzo anticipo della 34esima giornata di Serie A: è Milan contro Benevento. La squadra di Pioli deve invertire la tendenza dopo il pesante k.o. con la Lazio e tornare a fare punti anche al Meazza per centrare la zona Champions, mentre gli uomini di Filippo Inzaghi sono in piena bagarre per la retrocessione dopo aver trascorso tutto il campionato in zone meno pericolose della classifica. Tra le fila rossonere torna Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Mario Mandzukic fuori dai convocati per una bronchite. Vediamo il commento della sfida di San Siro.

Nel primo tempo il Milan tiene sostanzialmente il pallino del match. I rossoneri la sbloccano già al quinto minuto di gioco. Saelemaekers imbuca per Kessié, velo che libera Calhanoglu che di destro supera Montipò. I rossoneri cercano subito il raddoppio sulle ali dell'entusiasmo, ma sbattono contro il muro Montipò. Sono i campani dunque a provarci: Lapadula scappa alla difesa del Milan, bravo Dalot a chiuderlo rientrando a pochi passi da Donnarumma. Benevento che esagera nel portarsi in avanti e scatenano un contropiede dei rossoneri 3 contro due con Kessié che appoggia su Leao, la conclusione del portoghese è respinta da Montipò. Si rivede il Milan al 36esimo con una gran conclusione da fuori area di Theo Hernandez, Montipò risponde respingendo in tuffo. Altra occasione in contropiede per il Milan sul finale di frazione, ma rossoneri ancora fallimentari nel trovare in raddoppio: il tiro di Calhanoglu sbatte sul portiere. Nel recupero occasionissima per Ibra lanciato a rete, tiro parato però ancora da Montipò.

Nel secondo tempo la partita è. bella e combattuta con occasioni da una parte e dall'altra. Al 53esimo azione personale di Dalot che serve Calhanoglu in buona posizione, il destro del turco termina largo di poco. Ancora Milan poco dopo con uno slalom di Ibra che salta di netto Glik ma la conclusione è respinta da Montipò in uscita. Al 60esimo raddoppia il Milan con Theo Hernandez che realizza la rete del raddoppio ribadendo in rete una conclusione di Ibrahimovic. Partita da questo momento in poi amministrata con il Milan che tenta si destreggia con un ottimo possesso palla. Il Benevento tenta di ripartire in contropiede ma trova sempre la pronta risposta della difesa rossonera.