Milan-Benevento: le pagelle di Tiziano Crudeli

Il Milan torna in campo e lo fa contro il Benevento dopo due sconfitte di fila, mai accaduto prima d'ora in questo campionato.

MILANO - Terzo anticipo della 34esima giornata di Serie A: è Milan contro Benevento. La squadra di Pioli deve invertire la tendenza dopo il pesante k.o. con la Lazio e tornare a fare punti anche al Meazza per centrare la zona Champions, mentre gli uomini di Filippo Inzaghi sono in piena bagarre per la retrocessione dopo aver trascorso tutto il campionato in zone meno pericolose della classifica. Tra le fila rossonere torna Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Mario Mandzukic fuori dai convocati per una bronchite. Queste le pagelle di Tiziano Crudeli.