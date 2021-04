Lazio, Immobile: “Partita fondamentale, è l’ultima spiaggia”

Le dichiarazioni del centravanti della Lazio.

MILANO - Nel corso de pre partita di Lazio-Milan, Ciro Immobile, bomber della squadra biancoceleste, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo tanta voglia di riscattarci dopo la delusione di giovedì. Sappiamo che dobbiamo ripartire, soprattutto dopo una sconfitta pesante come quella contro il Napoli. Questa sfida deve darci ulteriore motivazione per quella che è l'ultima spiaggia. Sappiamo dell'importanza di questa sfida e sappiamo che non veniamo da una bella prestazione. C'è un po' di delusione e di rammarico per la sconfitta di quattro giorni fa. A volte gli episodi ti cambiano la partita e non siamo riusciti a metterla sui binari che volevamo. Quella di oggi è una gara fondamentale per noi. Il ritorno di Inzaghi in panchina? Lo staff ha fatto un lavoro eccezionale, ma avere con noi il mister è diverso. Sappiamo che la rincorsa da fare è difficile ma, finché la matematica non ci condannerà, ci proveremo con tutte le nostre forze".