Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Mandzukic

Ecco le scelte di Inzaghi e Pioli.

MILANO - Alle ore 20.45 il signor Daniele Orsato, arbitro della sezione di Schio, fischierà il calcio d'inizio di Lazio-Milan, posticipo della trentatreesima giornata di campionato e delicatissimo scontro diretto per la Champions League. I padroni di casa si schierano in campo con il 3-5-2. In difesa, a protezione della porta di Reina, ci sono Marusic, Acerbi e Radu. A metà campo Milinkovic Savic e Luis Alberto affiancano Lucas Leiva, mentre Lazzari e Lulic presidiano le corsie esterne. Davanti, a supporto di Ciro Immobile, c'è Correa.

LE SCELTE DI PIOLI - Il tecnico rossonero risponde con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali, ovviamente, Gigio Donnarumma. In difesa, Tomori e Theo Hernandez ce la fanno e scendono in campo dal primo minuto. La loro presenza era in dubbio per via di alcune noie fisiche, ma entrambi hanno recuperato e vanno a comporre la linea difensiva con Kjaer e Calabria. A centrocampo torna Bennacer in cabina di regia, al fianco di Kessie. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Calhanoglu, con Saelemaekers e Rebic ai suoi lati. Davanti gioca Mario Mandzukic al posto dell'indisponibile Ibra. Per il centravanti croato classe '86, che torna a giocare in Serie A dal primo minuto dopo due anni, si tratta del debutto da titolare con la maglia rossonera in campionato.