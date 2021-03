Lotta Scudetto, Gotti: “Inter favorita”. De Zerbi: “Occhio anche alla Juve…”

MILANO – Domani ripartirà la corsa Scudetto con il venticinquesimo turno di Serie A. L’Inter, attualmente capolista con quattro lunghezze di vantaggio sul Milan, farà visita al Parma, mentre i rossoneri riceveranno a San Siro l’Udinese. Di questa situazione al vertice della classifica ha parlato, tramite un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi: “Contro la mia squadra sia Inter che Milan hanno giocato bene. Il Milan è sempre propositivo, esprime un calcio molto offensivo. L’Inter dal canto suo è una squadra ormai collaudata, è forte e arriva da un secondo posto in campionato e da una finale di Europa League. Io però starei attento anche alla Juventus. Non ritengo i bianconeri fuori dai giochi. Ad esempio in Premier League, quando il Manchester City viaggiava a rallentatore, era perché gli mancavano diversi pezzi dello scacchiere. Ora che li ha recuperati è tornato ad accelerare. Un po’ come il mio Sassuolo quando ho dovuto fare a meno di giocatori come Caputo, Boga e Berardi. La Juventus ricordo che ha fuori Cuadrado, Dybala, Morata: nomi non da poco. Quello che sto cercando di dire è che questo campionato sarà probabilmente deciso dagli infortuni”.

Sempre ai microfoni della Rosea, anche Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, si è espresso sulla lotta Scudetto: “Personalmente vedo l’Inter come la grande favorita per la vittoria finale, soprattutto per l’identità e la consapevolezza raggiunte dalla squadra, che può contare su meccanismi consolidati. Inoltre i nerazzurri hanno la possibilità di concentrarsi solamente sul campionato, dato che non hanno più le coppe. Questo aspetto potrebbe risultare decisivo. Gli impegni infrasettimanali con le coppe inevitabilmente tolgono parecchie energie, sia fisiche che mentali. Non averli può sicuramente essere un vantaggio, poiché ti permette di preparare al meglio ogni singola sfida di campionato”.