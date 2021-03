Serie A, le designazioni arbitrali del 25esimo turno. Ma Lazio-Toro non si gioca…

MILANO – Archiviata ieri sera la ventiquattresima giornata, la Serie A si prepara subito a ripartire con un turno infrasettimanale. Tuttavia, la prima sfida in programma, fra Lazio e Torino, non si potrà giocare. L’ASL di Torino ha infatti confermato che la quarantena della squadra granata finirà il 3 marzo, sempre se nel frattempo non ci saranno altri casi di Covid 19. Di conseguenza Lazio-Toro, in programma domani alle 18.30, non si disputerà. Ora la palla passa alla Lega Calcio, che deve decidere se rinviare la partita e se assegnare la vittoria a tavolino ai biancocelesti. Qualora si concretizzasse il secondo caso, la società di Cairo farebbe ovviamente ricorso e si verificherebbe la stessa situazione creatasi per Juventus-Napoli. Intanto, l’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni per il venticinquesimo turno di campionato, che inizierà quindi domani sera, alle 20.45, con Juventus-Spezia.

LA SFIDA DI SAN SIRO – La partita del Milan, che si svolgerà mercoledì sera a San Siro contro l’Udinese, è stata assegnata al fischietto del signor Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, il quale verrà coadiuvato da Meli e Alassio. Il quarto ufficiale sarà Forneau, mentre del VAR se ne occuperanno Banti e Mondin.

Lazio – Torino: Piccinini (data da destinarsi)

Preti – Lo Cicero

IV: Prontera

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeriani

Juventus – Spezia: Sacchi (martedì ore 20.45)

Colarossi – Di Vuolo

IV: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Di Iorio

Sassuolo – Napoli: Marini (mercoledì ore 18.30)

Ranghetti – Prenna

IV: Maggioni

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Cagliari – Bologna: Di Bello (mercoledì ore 20.45)

Passeri – Rocca

IV: Volpi

VAR: Mariani

AVAR: Del Giovane

Atalanta – Crotone: Sozza (mercoledì ore 20.45)

Robilotta – Tardino

IV: La Penna

VAR: Chiffi

AVAR: Fiorito

Benevento – H. Verona: Ayroldi (mercoledì ore 20.45)

Carbone – Moro

IV: Paterna

VAR: Guida

AVAR: Longo

Fiorentina – Roma: Calvarese (mercoledì ore 20.45)

Bresmes – Galetto

IV: Abisso

VAR: Aureliano

AVAR: Tolfo

Genoa – Sampdoria: Pairetto (mercoledì ore 20.45)

Costanzo – Vivenzi

IV: Maresca

VAR: Giacomelli

AVAR: Liberti

Milan – Udinese: Massa (mercoledì ore 20.45)

Meli – Alassio

IV: Fourneau

VAR: Banti

AVAR: Mondin

Parma – Inter: Pasqua (giovedì ore 20.45)

Giallatini – Cecconi

IV: Abbattista

VAR: Doveri

AVAR: Bindoni