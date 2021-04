Serafini: “Leao, aiutaci a vincere questa partita. San Siro va riconquistato”

Ecco le parole di Serafini

Redazione Il Milanista

MILANO - Ai microfoni di MilanTv è intervenuto, nel prepartita di Milan-Sassuolo Luca Serfafini. Ecco le sue parole in vista del match

SULLA PARTITA - "Nel pre partita col Genoa ragionavamo sul calendario che in questo momento ti dà avversari nel Limbo che non ti danno la vita facile, posto che noi siamo bravissimi a complicarci la vita. Il Sassuolo ha delle motivazioni molto forzate che io non ho per niente condiviso nei toni, perché De Zerbi è un allenatore e deve fare l'allenatore; Ho apprezzato, al contrario, Pioli - e non per partigianeria - perché ha pensato al campo. Si sarà usata tutta la retorica del 'dare una lezione ai ricchi' e gli annessi e i connessi di questa vicenda. Al di là di questo sarà una partita complicata a prescindere, bisogna sudarsela e conquistarsela sul campo. Tutti gli avversari sono complicati, ma per tutti gli avversari che incontreremo sarà complicato affrontare il Milan. Con il Sassuolo sono sempre partite che regalano spettacolo. Loro mi ricordano un po' il Foggia di Zeman degli anni '80..."

ATTEGGIAMENTO DEL MILAN - "Recuperiamo Calabria nella giornata giusta contro Boga. Spero che il Milan faccia il Milan con l'atteggiamento giusto, pulendo quelle distrazioni che ci portano a subire goal nell'unica occasione concessa agli avversari. Mi auguro di non prendere un goal su palla inattiva che riapra una partita quando è già chiusa, come ci è capitato altre volte. Andiamo sulle ali dell'entusiasmo dei punti ritrovati a San Siro, anche perché con gli scontri diretti di domani e la nostra vittoria eventuale di oggi si può arrivare con maggiore autorevolezza e autostima alla prossima partita. Riconquistiamo San Siro e non è solo uno slogan, serve per la classifica!".

SU LEAO - "È fondamentale, ci aspettiamo qualcosa in più sull'atteggiamento. Non è una questione di rabbia, ma di saper leggere le situazioni: occupare lo spazio, dettare il passaggio, non puoi stare lì aspettando che ti arrivi la palla. Quando ha la palla tra i piedi sa cosa fare, quando è senza i problemi sono più grandi. A San Siro abbiamo pagato spesso la carenza in attacco: Leao, devi aiutarmi a vincere questa partita, devi fare goal".