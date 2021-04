Milan-Sassuolo, i convocati di Pioli: out Bennacer, Theo ed Ibra

I convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera alle 18:30 contro il Sassuolo di De Zerbi.

MILANO - Questa mattina dopo la rifinitura svolta dal Milan verso il match delle 18.30 sono arrivate le decisioni finali: c’è Calhanoglu, è l’unico dei quattro a recuperare. Out Bennacer, Theo Hernandez e Ibrahimovic. Torna a disposizione dopo l’infortunio anche Davide Calabria. Zlatan in particolare, ha di nuovo un problema muscolare, quindi, come sottolinea la Rosea, "rischiarlo potrebbe significare perderlo per quel che resta della stagione. Fuori i secondi, allora, intesi non in senso pugilistico ma come seconda opzione: Leao, Diaz, Tonali, Dalot, Krunic, Meité e Mandzukic sono pronti a sfruttare eventuali occasioni". Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, stasera contro il Sassuolo, Davide Calabria dovrebbe ritrovare una maglia da titolare a destra. Il giovane terzino rossonero rientra oggi dopo l'operazione per risolvere la lesione del menisco mediale