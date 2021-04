FORMAZIONI UFFICIALI – Milan-Sassuolo: Calabria, Calhanoglu e Leao titolari

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo 32a giornata di Serie A

MILANO - Alle 18.30 il Milan affronterà, per la 32a giornata di Serie A tra le mura amiche di San Siro, il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Un ritorno alla normalità per il club dopo le 72 ore passate tra i padri fondatori dell'oramai naufragato progetto della SuperLeague . Decisiva, dopo il dietrofront dei club inglesi, anche la pressione dei tifosi rossoneri che, nella giornata di ieri, hanno manifestato la loro contrarietà alla nuova competizione.

Il Milan ha la necessità di vincere per blindare un posto alla prossima Champions League, ma il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer e Theo Hernandez. I tre infatti non compaiono neppure tra i convocati dell'ex tecnico della Fiorentina. Il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, nella presentazione del match aveva esplicitamente dichiarato di non voler prendere parte alla partita. Tra gli ex giocatori del Milan compare Manuel Locatelli, centrocampista rimpianto dalla dirigenza rossonera e ora sogno di mercato di mezza Europa.