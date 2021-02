Serie A, ufficiale: rinviata una partita del 24esimo turno

MILANO – La ventiquattresima giornata di campionato non inizierà domani sera, bensì sabato pomeriggio. Per domani, alle 20.45, era infatti in programma la partita tra Torino e Sassuolo. La Lega Serie A, però, ha deciso ufficialmente di rinviarla per via dei molti contagi da Covid 19 che si sono registrati negli ultimi giorni nella squadra granata: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara Torino-Sassuolo, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la quinta giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim”.

Ad aprire le danze sarà quindi direttamente Spezia-Sassuolo, match in programma sabato alle 15 allo stadio Alberto Picco. Il turno andrà avanti con Bologna-Lazio ed Hellas Verona-Juventus. Domenica andranno invece in scena Sampdoria-Atalanta, Crotone-Cagliari, Inter-Genoa, Udinese-Fiorentina, Napoli-Benevento e Roma-Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-PARMA:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves. Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-LAZIO:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-JUVE:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMP-ATALANTA:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GENOA:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROTONE-CAGLIARI:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; P. Pereira, Messias, Vulic, Molina, Reca; Ounas, Di Carmine.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-FIORENTINA:

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Ouwejan; Okaka, Llorente.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-BENEVENTO:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-MILAN:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Hakan Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.