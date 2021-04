Milan, il rinnovo di Donnarumma a una svolta: il club apre al mini-rinnovo

Le ultime novità sul futuro dell'estremo difensore rossonero, Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel giugno del 2021.

MILANO - La partita per il rinnovo con il Milan di Gianluigi Donnarumma è ancora tutta da giocare. Al momento nessuna delle due parti era sembrata cedere e venire particolarmente incontro all'altra. Si sa, trattare con Mino Raiola non è mai facile. Maldini, Massara e Gazidis dunque si stanno prendendo il giusto tempo, senza affrettare le cose. Il giovane portiere è fondamentale per il Milan, le sue parate garantiscono vittorie come i gol di un attaccante.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, "il Milan starebbe iniziando a valutare seriamente la possibilità di trovare un accordo su base biennale. La logica speranza di Paolo Maldini e Frederic Massara è che alla fine il portiere accetti la proposta e rinnovi, ma non per un solo anno come era stato invece proposto dal suo agente Mino Raiola". Tale eventualità potrebbe, dunque, essere ben accetta da entrambe le parti: il Milan si garantirebbe Donnarumma per un paio di stagioni, Raiola un ingaggio un po' più alto del suo portiere grazie alla durata più breve del suo contratto. Non dimentichiamo, dunque, un dettaglio importante: il Milan vuole tenersi stretto Gigio Donnarumma e Gigio Donnarumma vuole restare al Milan.