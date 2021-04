Parma-Milan, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due tecnici.

MILANO - Alle ore 18 l'arbitro Fabio Maresca fischierà il calcio d'inizio di Parma-Milan, sfida valida per la trentesima giornata di Serie A. La squadra rossonera, impegnata nella lotta per un posto nella prossima Champions League, vuole ritrovare il successo e riscattare la brutta prestazione fornita la scorsa settimana contro la Sampdoria. Il Parma, dal canto suo, occupa il penultimo posto in classifica e ha disperato bisogno di punti per provare ad avvicinarsi alla zona salvezza. La posta in palio, quindi, è altissima per entrambe le compagini.