Donadoni: “Milan, giusto ripartire da Ibra. Tonali? Il prossimo anno…”

Le dichiarazioni di Roberto Donadoni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

MILANO - Tra poche ore Parma e Milan scenderanno in campo al Tardini per sfidarsi nella trentesima giornata di Serie A. Roberto Donadoni, doppio ex di questa partita, ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport: "Entrambe le squadre si giocano tantissimo. Il Milan deve assolutamente tenere il passo per la Champions League, mentre il Parma ha un grandissimo bisogno di fare punti in ottica salvezza. Tuttavia, il Milan dovrebbe ancora pensare a chi gli sta davanti. Lo Scudetto è molto complicato, poiché l'Inter ha un bel vantaggio, ma secondo me la squadra di Stefano Pioli può ancora pensare di guadagnare dei punti sui nerazzurri. Per quello che ha fatto vedere fino ad ora, il Milan deve continuare ad avere questa mentalità. Deve quindi guardare davanti a sé ed evitare l'errore di voltarsi indietro. Se ti guardi alle spalle, diventa tutto più difficile, perché subentra la paura e perdi le tue certezze. Durante questa parte finale di stagione vanno cancellati tutti i discorsi collaterali che portano via energie, a cominciare dal mercato. I rinnovi dei contratti sono un tarlo che può restare nella testa dei calciatori, di conseguenza le situazioni ancora aperte andrebbero chiarite al più presto".