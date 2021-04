Parma Vs Milan, tutto quello che c’è da sapere

Ecco le 8 cose da sapere sul match di oggi

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan alle 18.00 di oggi affronterà il Parma allo stadio Tardini. E, in vista del match di oggi, il sito del club via Aldo Rossi, acmilan.com, ha pubblicato le curiosità da sapere sulla partita.

8 CURIOSITÀ SU PARMA-MILAN

Le principali statistiche verso la 30° giornata di Serie A dei rossoneri

La corsa per la Champions League passa da una fermata insidiosa, contro una squadra alla ricerca di punti per raggiungere l'obiettivo salvezza: Parma-Milan è uno degli anticipi del sabato della 30° giornata di Serie A. Le due squadre saranno in campo sabato 10 aprile alle 18.00 allo Stadio Ennio Tardini; per avvicinarsi alla sfida, ecco alcune statistiche prodotte dai precedenti tra gialloblu e rossoneri:

SCONTRI DIRETTI

1- 54° confronto in Serie A tra Parma e Milan: avanti i rossoneri nei successi per 28 a 11, 14 pareggi completano il quadro nella competizione. I rossoneri sono imbattuti (5 vittorie e 2 pareggi) nelle ultime sette partite in Serie A contro i gialloblu.

2- Sono 26 i precedenti al Tardini in Serie A: 8 vittorie del Parma contro le 11 del Milan, 7 i pareggi. Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma: risale infatti al marzo 2010 l’ultima gara in cui il Milan non ha segnato sul campo dei gialloblu in campionato.

STATO DI FORMA

3- Il Milan ha vinto 14 delle ultime 16 trasferte di Serie A; il Parma, invece, ha perso 7 delle ultime 9 partite interne in campionato, subendo in media 2.2 gol a incontro.

FOCUS GIOCATORI

4- Il Parma è l'unica squadra contro cui Theo Hernández ha segnato più di un gol in Serie A: tre reti per il terzino del Milan contro gli emiliani (inclusa la doppietta del match d'andata).

5- Gli emiliani sono una delle tre vittime preferite di Zlatan Ibrahimović in Serie A (10 reti, come contro Palermo e Roma): l'attaccante del Milan segna in media un gol ogni 89 minuti contro i gialloblu, il suo miglior dato contro avversarie affrontate almeno 8 volte nella competizione.

6- Hakan Çalhanoğlu è il giocatore che in questa Serie A ha creato più occasioni per i compagni di squadra: 76, già sei in più di quelle registrate dal turco in tutto lo scorso campionato (70). Il fantasista turco ha preso parte a quattro reti nelle ultime due sfide di Serie A contro il Parma (un centro, tre assist).

7- Contro il Parma è arrivato l'unico dei sette gol in Serie A di Samu Castillejo di testa: gli altri sei sono tutti arrivati di sinistro.

8- Solo Roberto Piccoli (2001) è più giovane di Jens Petter Hauge (ottobre 1999) tra i giocatori con più di una rete da subentrato nel campionato in corso.