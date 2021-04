Lazio-Milan, Inzaghi: “Partita da dentro o fuori”

Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste.

MILANO - Dopo la pesante sconfitta incassata martedì scorso a San Siro contro il Sassuolo, il Milan proverà a riprendere la propria marcia verso la prossima Champions League domani sera, nella delicatissima partita da giocare sul campo della Lazio . Anche la compagine capitolina viene da una brutta battuta d'arresto, avendo perso 5-2, due giorni fa, al Diego Armando Maradona di Napoli. Domani, però, i biancocelesti riavranno in panchina il loro allenatore, Simone Inzaghi . Quest'ultimo è infatti guarito dal Covid e potrà guidare i suoi calciatori nella sfida contro la squadra di Stefano Pioli . Il tecnico piacentino, con alcune dichiarazioni raccolte da TMW, ha presentato la partita in conferenza stampa.

Le sue parole - "Sono molto felice di essere tornato e di poter essere di nuovo con la squadra. Non è stato un periodo facile. Avere moglie e tre figli positivi al virus non è stata una bella esperienza, ma per fortuna è passata. Ci tengo a ringraziare e a fare i complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff, perché durante la mia assenza sono arrivate delle vittorie molto importanti".

Sulla gara di domani - "E' una sfida da dentro o fuori. Credo che in questa stagione ci abbia un po' penalizzato il girone di andata. Le partite europee in mezzo alla settimana ci hanno condizionato, facendoci perdere per strada alcuni punti. Poi però c'è stata una grande rimonta, in cui abbiamo vinto dodici delle ultime sedici gare. Crediamo ancora nella possibilità di entrare in Champions. Le scelte di formazione? Ieri abbiamo svolto un allenamento veloce, molti erano ancora affaticati dopo l'impegno di giovedì contro il Napoli. Domani scioglierò gli ultimi dubbi".