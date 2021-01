Mihajlovic: “Serviva più cattiveria, ma abbiamo giocato meglio del Milan”

MILANO – Al termine di Bologna-Milan, gara vinta 2-1 dai rossoneri, Sinisa Mihajlovic, allenatore della compagine emiliana, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta: “Abbiamo creato diverse occasioni da gol, purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle. Donnarumma è stato molto bravo con le sue parate, ma ci abbiamo creduto sino alla fine e penso che abbiamo giocato anche meglio del Milan. Attraverso il gioco abbiamo creato opportunità, il Milan invece ha segnato grazie a due rigori, anche se c’erano entrambi. Sono contento che la mia squadra abbia mostrato un buon gioco, i miei giocatori devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto, contro una grande squadra che è prima in classifica. Il Milan è più forte di noi, ma non siamo stati affatto inferiori. Non meritiamo questa sconfitta, ma purtroppo non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto, soprattutto nei minuti finali della partita. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, perché se non segni, una squadra più forte ti punisce appena ha una buona 0opportunità. Il Milan ha giocato appoggiandosi quasi esclusivamente ai lanci su Ibrahimovic. Se Zlatan avesse giocato con noi, questa partita l’avremmo vinta tranquillamente 3-0”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<