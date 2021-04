Lazio-Milan, Peppe Di Stefano (Sky) spegne le polemiche su Donnarumma

Nel post-partita di Lazio-Milan si accende sui social la polemica su Donnarumma, accusato di qualche sorriso di troppo

Redazione Il Milanista

MILANO - Sconfitta pesantissima all'Olimpico per il Milan di Stefano Pioli, che perde contro la Lazio. Un 3-0 difficile da digerire perché la gara era importantissima, una sorta di spareggio Champions League per rossoneri e biancocelesti. Difficile da digerire anche perché si parlerà molto di questa gara, per il fallo di Lucas Leiva su Hakan Calhanoglu, azione da cui poi è partito il raddoppio di Joaquin Correa. A fine match però sui social si è scatenata la polemica su Gigio Donnarumma.

"Il portiere del Milan è stato letteralmente accusato di aver sorriso insieme a pepe Reina, portiere della compagine capitolina e suo ex compagno ai tempi del Milan. Immagini immortalate da Sky. Ci ha pensato Peppe Di Stefano, giornalista sportivo proprio dell'emittente satellitare, a gettare acqua sul fuoco. Ecco le sue parole".

Le parole di Peppe Di Stefano

"Conosco Gigio da tanti anni, quello di Donnarumma non è un sorriso che può cambiare lo stato animo e lo stato di forma di un giocatore. Un giocatore che toglie mai la gamba e la mano. E' sempre sceso in campo, in qualunque condizione fisica. Inoltre pepe Reina è un suo amico, gli è stato molto utile in carriera per la sua crescita".

Questione rinnovo

"Il Milan gli ha prima offerto 6+1 per cinque anni, poi 7+1 per cinque anni, tutte e de le offerte sono state rifiutate. Raiola lo sappiamo ha chiesto 12 milioni all'anno, la dirigenza ha risposto con un'offerta di due anni con una clausola rescissoria a 30/35 in caso di mancata qualificazione alla Champions. A questa proposta non è arrivata risposta. Le parti attualmente sono ferme e il Milan ha la chiara intenzione di proteggere Donnarumma fino a fine campionato. Maldini e Massara sperano che un giorno il ragazzo si svegli e decida di firmare il rinnovo. Posso aggiungere però che quel sorriso con Reina non ha niente a che fare con il futuro".