Kalulu: “Le assenze pesano, ma abbiamo un grande gruppo”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, Pierre Kalulu, difensore francese del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni poco prima della sfida di campionato contro il Napoli: “E’ vero che stiamo attraversando una fase un po’ diversa dalle altre e ci sono parecchie assenze, che inevitabilmente pesano, ma penso che abbiamo un grande gruppo, con tanta qualità, in cui tutti possono giocare dando un bel contributo”.

KALULU A MILAN TV – “Sappiamo che questa è una partita molto importante. Siamo pronti, l’abbiamo preparata bene. La corsa per un posto in Champions League rimane l’obiettivo principale per noi. Come ha detto il mister, rimaniamo focalizzati su questo. Dove preferisco giocare? Terzino o difensore centrale per me è uguale, non ho preferenze sulla posizione in campo. Quando il mister mi chiama, provo sempre a dare il mio contributo. I tanti impegni? Sono molti, ma quando sei un calciatore preferisci giocare ogni tre giorni, perché in questo modo rimani in condizione anche mentalmente”.