Shevchenko: “Non sono sorpreso dal Milan, il club ha fatto un gran lavoro”

MILANO – Il Commissario Tecnico dell’Ucraina ed ex bomber rossonero, Andriy Shevchenko, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, parlando della stagione che sta disputando la squadra di Stefano Pioli: “Non sono sorpreso da ciò che il Milan sta facendo in Italia e in Europa. Pioli guida la squadra con serietà e tante buone idee. Va anche riconosciuto il merito della dirigenza. Maldini ha fatto un grande lavoro. C’è un bel progetto e una linea comune. Dall’esterno si nota una grande unità d’intenti. Non avevo dubbi che i risultati sarebbero arrivati, il disegno era chiaro. Il Milan sta facendo una bellissima stagione e deve continuare ad avere grandi ambizioni”.

SULL’EUROPA LEAGUE – “Dopo il risultato della partita d’andata, ci sono buone possibilità di superare il turno. La squadra mi sembra umile e concentrata. Comunque vada, bisogna riconoscere che il Milan ha giocato a testa alta, dimostrando di poter competere ad alti livelli. I rossoneri si sono guadagnati i complimenti dei media inglesi e non è poco: a Old Trafford hanno giocato da grande squadra. Credo che in Europa tutti si aspettino dal Milan questo atteggiamento propositivo e coraggioso, oltre a questa personalità. Fa piacere vedere che il Milan è tornato”.

SU GATTUSO – “Rino sta facendo un bel percorso da allenatore. Certe cose le hai nel DNA. Lui ha un suo stile e ha lavorato tanto per fare carriera. Ha avuto diverse esperienze, ha fatto tanta gavetta e non si è mai tirato indietro. Va apprezzato anche per questo. San Siro non può essere uno stadio come gli altri per lui. Il Milan rappresenta un bel pezzo della sua storia calcistica, ma sono sicuro che riuscirà a tenere a bada le emozioni”.

SUGLI STADI CHIUSI – “Bisogna ancora essere pazienti. Chi ha toccato il Covid con mano, anche attraverso parenti o amici, sa che dobbiamo superare questa situazione tutti insieme, con grande prudenza”.