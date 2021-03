Serie A, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali

MILANO – Alle ore 20.45 il signor Fabrizio Pasqua, arbitro della sezione di Tivoli, fischierà il calcio d’inizio di Milan-Napoli, posticipo di questo ventisettesimo turno di Serie A. Tra le fila rossonere, dopo tre mesi, torna titolare Matteo Gabbia al centro della difesa, formando un’inedita coppia con Fikayo Tomori. Sulle corsie esterne Diogo Dalot e Theo Hernandez. A metà campo c’è Sandro Tonali accanto all’inamovibile Franck Kessié. Torna dal primo minuto anche Hakan Calhanoglu sulla trequarti, affiancato da Samuel Castillejo e Rade Krunic. Davanti, spazio a Rafael Leao, con Ante Rebic in panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO – Il tecnico calabrese schiera il consueto 4-2-3-1, con Ospina che vince il ballottaggio ai danni di Meret per difendere la porta azzurra. In difesa Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj. Demme preferito a Bakayoko in mezzo al campo per affiancare Fabian Ruiz. Nel ruolo di centravanti confermato Mertens a scapito di Osimhen, con Politano, Zielinski e Insigne a supporto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Diogo Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Çalhanoğlu, Krunić; Rafael Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kjær, Kalulu, Brahim Díaz, Hauge, Meïte, Saelemaekers, Rebić. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme; Politano, Zieliński, Insigne; Mertens. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Costanzo, Zedadka, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Cioffi, Osimhen. Allenatore: Gattuso.