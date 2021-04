LIVE | Milan-Genoa: 2 a 1 (Rebic, Destro, a.g. Scamacca)

Ecco il Live di Milan-Genoa, 31esima giornata di Serie A.

MILANO - Il Milan affronta a San Siro il Genoa di Davide Ballardini. Una partita importante e fondamentale per il rush finale dei rossoneri che devono blindare la qualificazione in Champions League. Ma non solo: infatti i rossoneri devono e vogliono tornare a vincere tra le mura amiche del proprio stadio, dove i tre punti non arrivano dal lontano 7 febbraio quando si imposero per 4 a 0 sul Crotone dell'ormai ex tecnico Stroppa.

A San Siro arriva il Genoa di Ballardini, una formazioni in buona forma, che ha in attacco uno degli obiettivi di Maldini e Massara per la prossima stagione: Gianluca Scamacca. L'attaccante, ai microfoni di SportWeek, ha anche aperto al trasferimento: "Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Ma è chiaro che se fai il vice a un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte il discorso è diverso. Mi danno in quella squadra o in un'altra? Non mi disturba, anzi. Per me è uno stimolo. Gioco in Serie A, il sogno di una vita. Vedo soltanto cose belle".