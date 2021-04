Bennacer: “Stasera non ci sarò, ma ho fiducia nei miei compagni”

Le parole e il momento del centrocampista algerino in forza al Milan, Ismael Bennacer.

Redazione Il Milanista

MILANO - Manca ormai poco al match della 32esima giornata di Serie A fra Milan e Sassuolo. Pioli però deve stare attento ad alcune defezioni dell'ultimo minuto. Oltre a Theo Hernnandez e a Zlatan Ibrahimovic si aggiunge alla lista infatti anche Isamele Bennacer. Intervenuto sul proprio profilo Twitter, l'algerino si è detto dispiaciuto di non poter giocare la gara contro il Sassuolo dopo un problema alla caviglia: "Ciao a tutti, non potrò giocare stasera dopo un piccolo colpo alla caviglia che ho ricevuto durante l'ultima partita. Niente di grave. Deluso di non essere in squadra ma ho piena fiducia nei miei compagni". Al suo posto in mediana giochera Meite, affiancato dal solito ed insostituibile, Franck Kessie.

PIOLI IN CONFERENZA - "Questa sfida per noi è un esame. Abbiamo fatto tantissime cose buone, siamo cresciuti e migliorati, me compreso. Nel calcio occorre sempre aggiornarsi per poter maturare continuamente. In questo campionato non ti regala nulla nessuno. Il Sassuolo è un'ottima squadra e si sarà sicuramente preparato per questa partita. Loro hanno anche avuto un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo e possiamo solamente accettarlo".

DE ZERBI IN CONFERENZA - "Il Milan sta facendo un campionato straordinari. La partita d'andata l'avremmo potuta perdere lo stesso, ma ci ha dato particolarmente fastidio prendere gol dopo sei secondi. Spero che in questa partita, se proprio dobbiamo subire gol, accada più per merito dell'avversario che per disattenzioni nostre. Noi dobbiamo provare ad esprimere il nostro gioco come facciamo sempre, cercando ovviamente di vincere".

LE PROBABILI FORMAZIONI.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Diogo Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.