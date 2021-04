Superlega: dopo le parole di Agnelli la Juventus rinuncia. Il comunicato

Aveva parlato all'agenzia Reuters Andrea Agnelli, presidente della Juventus, della Superlega e del momento critico. Ora la svolta

"Il progetto della Superlega non andrà avanti. Seppur resti convinto della sua bellezza ma sinceramente non può più essere in piedi e operativo. Diversi club mi hanno chiamato per entrare a farne parte, non dirò quanti o chi, ma sono stati diversi. Sei squadre hanno fatto un passo indietro, hanno ricevuto pressioni. La politica lo avrebbe visto come un attacco alla Brexit e al loro schema politico. La Uefa? Le relazioni sono lì, ne ho viste tante cambiare nel tempo. Ora però ci sarà maggior dialogo. La nostra però non è un'industria sincera, affidabile e credibile in generale".