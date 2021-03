Pioli: “Col Manchester sarà una sfida difficile e stimolante”

MILANO – Il Milan si gode la vittoria conquistata allo Stadio Bentegodi di Verona, ma domani occorrerà iniziare a preparare la prossima sfida, in programma fra quattro giorni appena. Giovedì sera, infatti, la squadra meneghina sarà ospite del Manchester United – che oggi si è aggiudicato il derby di campionato contro il City – per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Mister Stefano Pioli, alle prese con moltissime assenze, spera di recuperare qualche pedina. Lo stesso tecnico rossonero ne ha parlato in conferenza stampa.

LE SUE PAROLE – “Adesso ci tuffiamo in Europa. Col Manchester ci aspetta una partita difficile, ma al tempo stesso stimolante. Giocare spesso aiuta a superare le difficoltà, anche se inevitabilmente sul piano fisico si paga qualcosa. Noi purtroppo stiamo facendo i conti con tante assenze, ma non possiamo stare lì a piangerci addosso. Siamo stati sempre equilibrati, anche nelle vittorie, quindi dobbiamo continuare così. Ragioniamo una gara alla volta, come abbiamo sempre fatto. Siamo ancora in corsa per due obiettivi, per cui bisogna continuare a dare il massimo in ogni singola partita. Ora pensiamo al Manchester, poi penseremo al Napoli e così via”.

SULLE NUMEROSE ASSENZE – “Vince sempre il Milan, indipendentemente da chi va in campo. La cosa fondamentale è che ogni giocatore si faccia trovare pronto quando viene chiamato in causa. Oggi è stato esattamente così. Siamo una squadra forte e un gruppo molto unito. Anche quando mancano elementi importanti ci facciamo forza e diamo il massimo sul campo. Possiamo sbagliare qualche partita, siamo umani anche noi, ma l’atteggiamento è sempre quello giusto. Siamo una squadra giovanissima e le difficoltà ci aiuteranno a crescere e a migliorare ulteriormente. Giustamente si cerca la continuità, ma per una squadra così giovane non è semplicissimo. Conosciamo i nostri pregi, così come i nostri difetti, che cerchiamo di correggere attraverso il lavoro”.