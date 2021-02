Stankovic: “Per noi è un premio poter giocare contro il Milan”

MILANO – Nel corso del pre partita di Milan-Stella Rossa, Dejan Stankovic, allenatore della compagine serba, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ bello fare l’allenatore, mi trovo bene in questo ruolo. Sono felice, dopo oltre vent’anni sono tornato in Serbia, nella mia città e nel mio club. Mi ritengo molto fortunato. Sto lavorando con grande passione, siamo cresciuti tanto. Siamo un gruppo splendido e che vuole imparare tanto. Sappiamo di dover crescere e stiamo facendo delle esperienze importanti. Io sono onesto, severo, ci metto tutta la mia energia in quello che faccio. La squadra stasera deve avere uno spirito battagliero per tutta la partita. Abbiamo già vinto per essere arrivati sin qui. E’ un premio per noi poter giocare contro una squadra come il Milan. La partita dura novanta minuti, non si sa mai cosa possa accadere, il calcio può riservare delle sorprese. Dobbiamo crederci. Certamente partiamo svantaggiati, ma noi faremo del nostro meglio. Ibra? Certamente il fatto che non giochi è un vantaggio per noi, nonostante l’età è un leader dentro e fuori da campo. Un grande campione. Se parte dalla panchina è solo un vantaggio per noi, ma il Milan ha sostituti di alto livello”.

SUL MILAN – “Sta attraversando un periodo un po’ complicato, ma le grandi squadre reagiscono davanti agli ostacoli. Nessuno si aspettava la sconfitta con lo Spezia, il pareggio contro noi a Belgrado, e un derby così brutto, ma il Milan è comunque una squadra fortissima. Ha dei grandi, giocatori in grado di reagire nei momenti difficili, ma spero ci riescano a partire dalla prossima partita. Ho cercato di rubare qualche segreto a tutti i miei allenatori. Non puoi copiare, devi essere originale e determinato, altrimenti i giocatori non ti seguono. Devi essere credibile. Sono contento del lavoro che sto svolgendo, mi piace allenare”.