Europa League, Milan-Stella Rossa: le formazioni ufficiali

MILANO – Alle ore 21.00 l’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano fischierà il calcio d’inizio di Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Le due squadre si ritrovano a San Siro dopo essersi sfidate sette giorni fa al Marakàna di Belgrado e ripartono dal 2-2 dell’andata. In difesa turno di riposo per Simon Kjaer: accanto ad Alessio Romagnoli torna Fikayo Tomori. Davide Calabria e Diogo Dalot sulle fasce, con Kalulu e Theo Hernandez in panchina. A centrocampo è chiamato agli straordinari Franck Kessié, che scende in campo dal primo minuto assieme a Soualiho Meité. Sulla trequarti spazio a Calhanoglu, affiancato da Castillejo e Krunic sulle corsie laterali. Davanti Rafael Leao nel ruolo di prima punta. Panchina sia per Zlatan Ibrahimovic che per Ante Rebic. Ecco le formazioni ufficiali diramate da Stefano Pioli e Dejan Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Diogo Dalot; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gobeljic, Smic, Kanga, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (ESP)

Assistenti: Diego Barbero (ESP) e Angel Nevado (ESP)

Quarto Uomo: Santiago Jaime Latre (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)