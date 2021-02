Verso Milan-Stella Rossa, le parole di Stankovic in conferenza stampa

MILANO – Domani sera, a San Siro, il Milan si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Stefano Pioli affronterà nuovamente la Stella Rossa, dopo il 2-2 maturato sei giorni fa nella gara di andata al Marakàna di Belgrado. Il tecnico della compagine serba, Dejan Stankovic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano Il Corriere dello Sport: “La scorsa settimana ho visto i miei giocatori scendere in campo a testa alta e petto in fuori, per giocare una grande partita senza paura, contro un avversario fortissimo. Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato la partita. Il divario tecnico penso non si possa discutere e il Milan resta chiaramente favorito per il superamento del turno, ma noi daremo battaglia e non molleremo fino alla fine. Lo abbiamo dimostrato anche all’andata, riuscendo a pareggiare nonostante fossimo in inferiorità numerica”.

SULLA LOTTA SCUDETTO IN SERIE A – “A questo punto dipende tutto dall’Inter. Non solo perché è davanti, ma anche perché certe vittorie contro squadre come Juve, Lazio e Milan sono molto importanti per l’autostima e l’entusiasmo. Nel derby ha giocato davvero bene, ormai si vede la mano di Antonio Conte. La squadra è tosta, non molla mai e ha fatto grossi miglioramenti. Naturalmente da ex giocatore dell’Inter e da tifoso nerazzurro, mi auguro con tutto il cuore che la squadra di Conte riesca a vincere il campionato”.

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC – “La settimana scorsa l’ho abbracciato al termine della partita e spero di fare lo stesso a San Siro. Lui è il numero uno e lo stimo tanto come persona e ovviamente anche come calciatore. Ha sempre dimostrato di essere un campione e un leader. Nonostante lo scorrere degli anni, sta confermando che la sua presenza in campo è sempre fondamentale per la propria squadra”.