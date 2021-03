Oddo: “Il Milan può ambire al passaggio del turno”. Taibi: “L’assenza di Ibra pesa tantissimo”

MILANO – Attraverso i microfoni del canale Twitch del Milan, Massimo Oddo, ex terzino destro rossonero, ha parlato della super sfida di Europa League fra la squadra di Stefano Pioli e il Manchester United: “I Red Devils stanno facendo grandi cose e stanno tornando ai livelli di un po’ di tempo fa. Non dico ai livelli di quando ci abbiamo giocato noi nel 2007 in Champions League, ma stanno tornando al vertice. Probabilmente il Manchester che abbiamo affrontato in semifinale nel 2007 era una delle squadre più forti del mondo. Basti pensare al tridente d’attacco che aveva: Cristiano Ronaldo, Giggs, Rooney. Ora è secondo in classifica in Premier League e sta facendo una bella stagione. La squadra di Solskjaer è forte, ha ottime individualità. E’ una partita di Europa League fra due grandi squadre e l’adrenalina deve essere un valore aggiunto per il Milan. In casa rossonera c’è l’atmosfera giusta per affrontare questa sfida. E’ stato bravissimo Pioli ha riportare l’entusiasmo, così come vanno riconosciuti grandissimi meriti ai calciatori e alla società, che ha fatto un lavoro splendido. Il Milan può ambire al passaggio del turno. E’ vero che deve giocare contro una squadra più forte, ma anche nel 2007 il Manchester probabilmente era più forte di noi, eppure lo battemmo 3-0…”.

E di questa sfida ha parlato, tramite le frequenze di TMW Radio, anche l’ex portiere rossonero Massimo Taibi: “E’ una partita molto prestigiosa. Giocare a Manchester in Europa è importante per una squadra giovane come il Milan, che punta a tornare in alto. Giocare senza pubblico non è la stessa cosa e credo che questo aspetto possa favorire i giocatori di Pioli, ma al ritorno, per lo stesso motivo, sarà favorito il Manchester. Con gli stadi vuoti viene a mancare qualcosa di spettacolare, che può incidere in maniera significativa sull’esito delle gare. Le assenze del Milan? Sicuramente peseranno molto, soprattutto quella di Ibra. Per i più giovani, avere un traino come Zlatan sarebbe stato molto importante e la sua mancanza si sentirà”.