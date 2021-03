Milan, Baresi: “Ibra è importante, Tomori? sta facendo bene”

MILANO – In occasione di Manchester United-Milan, il quotidiano britannico ‘The Times’ ha intervistato l’ex capitano e bandiera rossonera, Franco Baresi. Ecco che cosa ha detto su Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori:

“Arrivare alla partita tra Manchester United e Milan con tante assenze è un peccato, ma questo non vale solo per i rossoneri, anche per la squadra di Solskjaer. Ibrahimovic? é davvero importante, per quello che trasmette ai suoi compagni di squadra: fiducia e consapevolezza. Ma siamo un gruppo e speriamo di poter far fronte alla sua assenza. Dobbiamo giocare da squadre e restare compatti, in più in rosa ci sono tanti calciatori che possono creare problemi al Manchester United“.

Poi è stato il turno delle domande su Fikayo Tomori, difensore inglese arrivato al Milan a gennaio dal Chelsea:

“Ogni volta che è sceso in campo, sia dall’inizio che dalla panchina, ha sempre fatto bene. Lui è giovane e inizia ad assumere la mentalità che serve per giocare nel Milan. Inoltre sta iniziando a capire il nostro campionato. Per come la vedo io può solo che migliorare, ha delle qualità fantastiche“.

Verso l’Old Trafford

Parole di elogio quell’ex capitano del Milan, per il centrale che finora ha fatto benissimo con la maglia rossonera. Questa sera Tomori dovrebbe partire titolare, Romagnoli infatti anche se convocato non è al meglio a causa di un pestone rimediato domenica scorsa contro l’Hellas Verona, al Bentegodi. Al fianco dell’inglese ci sarà Simon Kjaer che ha riposato contro i gialloblù. In difesa mancherà anche Theo Hernandez e al suo posto toccherà ancora a Diogo Dalot, ex della partita dato che arrivato in estate, in prestito secco, proprio dal Manchester United. Più in generale visti le tante defezioni Stefano Pioli dovrebbe affidarsi grosso modo a chi ha giocato in campionato, contro gli uomini di Juric.