Meité: “Ci siamo preparati bene, siamo pronti per questa sfida”

MILANO – Questa sera, nella sfida di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado, Soualiho Meité avrà una grande occasione. Il centrocampista ivoriano, ingaggiato dal Milan nella sessione invernale di calciomercato, è stato infatti schierato da mister Stefano Pioli nella formazione titolare per affrontare la squadra di Dejan Stankovic. Lo stesso Meité, a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando queste brevi dichiarazioni: “Siamo dispiaciuti per la sconfitta rimediata sabato scorso in campionato contro lo Spezia, ma a tutti capita di perdere una partita. Noi abbiamo lavorato a duramente questa settimana per preparare la partita di stasera. Siamo pronti per questa bella sfida”.