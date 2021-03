Meité: “Abbiamo giocato con personalità, meritavamo di vincere”

MILANO – Al termine della sfida fra Manchester United e Milan, Soualiho Meité, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti di questo pareggio, ma penso che meritavamo di più. Non era facile fare questo tipo di partita, con personalità e tante occasioni da gol. Siamo felici per la prestazione e per il risultato. Qui c’è un bel gruppo, parliamo tanto e siamo uniti. Mi sto inserendo bene e sono contento. Kessié? E’ un vero amico, con lui è semplice giocare anche perché parliamo entrambi francese e riusciamo a comunicare bene. Oggi ha fatto un bellissimo gol, purtroppo l’arbitro lo ha cancellato, ma andiamo avanti con fiducia. Noi abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità, non siamo venuti qui solo per pareggiare o non prendere gol, ma volevamo fare una bella partita giocando a viso aperto e penso che lo abbiamo dimostrato”.