Manchester, Maguire: “Seguivo sempre il Milan, affrontarlo sarà emozionante”

MILANO – Archiviata la bella vittoria conseguita in campionato ai danni dell’Hellas Verona, il Milan è pronto a tuffarsi nuovamente in Europa League. Fra due giorni la banda Pioli sarà ospite del Manchester United, al Teatro dei Sogni, per l’andata degli ottavi di finale (ritorno in programma il 18 marzo, a San Siro). Con alcune dichiarazioni riportate da alfredopedulla.com, Harry Maguire, difensore e capitano della compagine inglese, ha parlato di questa super sfida.

LE SUE PAROLE – “Sarà davvero molto emozionante. Da ragazzo seguivo sempre il Milan, che è tuttora una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario, sarà stupendo giocarci, anche se purtroppo non potrà esserci il pubblico. Sarà una sfida prestigiosa, infatti eravamo entusiasti dopo il sorteggio. Sappiamo che il Milan è forte, sta andando bene sia in Europa League che in campionato, dunque sarà una gara difficile. Diogo Dalot? E’ in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito”.

QUI MANCHESTER – Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, dovrà fare a meno di Jones, Mata e Van de Beek. Non è al meglio neppure Marcus Rashford, il quale ha accusato un problema fisico nel derby di campionato vinto contro il City due giorni fa. L’attaccante inglese proverà comunque a stringere i denti per scendere in campo dal primo minuto, in alternativa spazio a James. Davanti ballottaggio fra Martial e Cavani, con il primo favorito per una maglia da titolare.

QUI MILAN – Continua l’emergenza in casa rossonera. Anche Stefano Pioli, infatti, è chiamato a fare i conti con diverse assenze pensanti. Giovedì non ci saranno Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic e Bennacer. In dubbio Rebic e Theo Hernandez, che potrebbero quantomeno essere convocati. Pienamente recuperato, invece, Sandro Tonali. Di seguito, le probabili formazioni.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial. Allenatore: Solskjaer.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Diogo Dalot, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic, Rafael Leao. Allenatore: Pioli.