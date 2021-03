Kessie è l’anima di questo Milan: il valore schizza alle stelle

MILANO – Kessiè domina in casa Milan. Il “Presidente”, così viene chiamato scherzosamente dai compagni, ha disputato un’altra grande prestazione contro il Verona. Presente in tutte le zone del campo, l’ivoriano ha saputo dare ordine e ampiezza, copertura e incisività offensiva, ad una squadra priva dei suoi elementi più significativi come Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer, Kjaer e Theo Hernandez.

L’OPINIONE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT E IL VALORE CHE SCHIZZA – Il centrocampista “è super: Kessie porta in dote muscoli e gol da 50 milioni. Il suo valore è infatti schizzato negli ultimi mesi ed il Milan ora vuole blindarlo. Prosegue la Gazzetta: “L’ivoriano mai così incisivo: con 10 reti è il secondo bomber della squadra dopo Zlatan. E il club lavora per prolungare fino al 2026”. Con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco infatti – “Ibra lavora per il rientro. E il rinnovo è sempre più alla portata. La trattativa per il nuovo contratto nascerà con presupposti diversi rispetto al 2020, poi ci sarà da trovare l’erede dello svedese” – è stato proprio Kessie a prendere in mano la squadra.

GLI APPREZZAMENTI DI CASSANO NEL CORSO DELLA “BOBO TV” – Antonio Cassano ha commentato la brillante vittoria del Milan a Verona durante la diretta su Bobo TV “Juric ha detto che gli avversari hanno vinto con merito. Mai visto il Verona così in difficoltà, contro una squadra che ha mostrato di avere un’anima, nonostante le difficoltà. Kessie è pazzesco, ieri ha tenuto da solo il centrocampo. Imposta, protegge, si fa fare fallo, si inserisce. È lui l’anima del Milan, più di Ibra e del capitano. Da un anno e due mesi sta facendo cose allucinanti. Con una squadra buona stanno tenendo il passo dell’Inter, giocando due volte a settimana e con tutti gli infortuni. Maldini ha fatto un lavoro straordinario, bisogna dare merito a lui”.