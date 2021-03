LIVE | Manchester United-Milan: 0 a 0

MILANO – Il Milan è chiamato all’impresa contro il Manchester United nel match di questo pomeriggio. Pioli, per il match dell’Old Trafford, lancia dal primo minuto l’inglese Fikayo Tomori. L’inglese sostituirà Alessio Romagnoli che non siederà neppure in panchina. Il portodanzese infatti ha subìto un pestone in allenamento che ne ha compromesso l’utilizzo. Ma le soprese in casa Milan non finite: infatti il tecnico rossonero ha deciso di lasciare in panchina anche il colpo della scorsa estate Sandro Tonali, dato da molti come titolare. Al posto dell’ex Brescia giocherà l’ex granata Meité. In casa Manchester invece non ci sarà il tanto vociferato turnover. Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, infatti ha deciso di mandare in campo la miglior formazione possibile.

Ecco le formazioni ufficiali e la squadra arbitrale:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James, Fernandes, Martial; Greenwood.

A disposizione: Grant, Bishop, Lindelof, Shaw; Tuanzebe, Williams; Fred; Amad, Shoretire.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao.

A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Gabbia, Kalulu, Castillejo,Tonali, Tonin.

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Slavko Vinčić SVN

Assistenti: Tomaž Klančnik SVN,Andraž Kovačič SVN

Quarto arbitro: Matej Jug SVN

VAR: Bastian Dankert GER

Assistente VAR: Jure Praprotnik SVN

