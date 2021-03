Romagnoli, Tomori, Kjaer, rotazioni e clean sheet: il piano per il futuro

MILANO – Il Milan vince a Verona senza subire gol e consolida il secondo posto in classifica. Gigio Donnarumma sale quindi a 9 clean sheet in Serie A, uno sotto Samir Handanovic, che rimanendo imbattutto ieri contro l’Atalanta sale a quota 10. Tra le fila del Diavolo c’erano le pesanti assenze di Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, Calhanoglu, Bennacer, Theo, oltre a Tonali e Hauge non proprio al meglio. Al Bentegodi di Verona sono scese in campo le cosiddette seconde linee che hanno offerto una prestazione forse anche al disopra delle aspettative.

LA COPPIA IDEALE E LE PAROLE DI MISTER STEFANO PIOLI – Insieme a Kjaer e Tomori forma una batteria di difensori di sicuro affidamento, con caratteristiche di posizionamento e rapidità che sembrano essere perfette per viaggiare insieme. Mister Pioli, intervenuto a Sky dopo la vittoria in trasferta, ha così parlato della loro prestazione: “Ho sempre sostenuto che le gerarchie le decidono le prestazioni. Tomori ha avuto un impatto subito positivo, ha caratteristiche importanti che mancavano. È tornato anche Gabbia che ci ha dato tanto prima dell’infortunio. Ho tre titolari in difesa, poi le partite le studio e cerco di schierare i più adatti per la singola partita. Romagnoli ha reagito bene, da professionista. È importante che i giocatori non perdano rispetto e disponibilità”.

IL CASO ROMAGNOLI, IL RIPOSO E IL CONTRATTO IN SCADENZA – Da precisare che nell’ultima sfida contro il Verona in cui abbiamo visto la coppia Romagnoli-Tomori, non solo i centrali, ma anche i centrocampisti hanno fatto la differenza: Kessie, Meite e Krunic hanno dato un’enorme mano in copertura. Ma si può essere contenti di aver rivisto sprazzi del vero Romagnoli. Preciso e attento, la squadra non ha corso particolari pericoli, ma di certo questo clean sheet rappresenta un buon punto da cui ripartire per il classe 1995 e capitano rossonero.